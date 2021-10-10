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Petkimspor büyük umutlarla başladığı ligde umduğunu bulamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor büyük umutlarla başladığı ligde umduğunu bulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'yla oynadığı sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra evinde Galatasaray NEF'e de 95-81 mağlup olan Petkimspor, 3'te 0 çekip dibe demir attı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'yla oynadığı sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra evinde Galatasaray NEF'e de 95-81 mağlup olan Petkimspor, 3'te 0 çekip dibe demir attı. Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulup yeni sezon öncesi teknik heyet ve kadrosunu tamamen değiştiren Aliağa temsilcisi, büyük umutlarla başladığı ligde henüz umduğunu bulamadı.

Evindeki ilk 2 sınavda taraftarını sevindiremeyen Petkim'de Galatasaray önünde çok kötü savunma yaptıklarını belirten antrenör Can Sevim, "Maça kötü savunma yaparak başladık ve bu maç boyunca devam etti. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında iyi savunma, kötü hücum performansı sergilemiştik. Her ikisini bir arada yapmadan olmaz. Oyunun iki tarafını da eşit sertlikte oynadığımız gün galibiyetler gelecektir" ifadelerini kullandı.


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Haber: Petkimspor büyük umutlarla başladığı ligde umduğunu bulamadı - Haberler Spor
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