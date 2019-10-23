23.10.2019 18:52

SPOR Pedro Rebocho Taraftarımıza ilk galibiyeti yaşatmak istiyoruz

'Sıkı çalışıyorum'

'İyi bir takıma sahibiz'

'Nerede ihtiyaç olursa oynamaya hazırım'

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Braga karşılaşması öncesinde siyah beyazlı oyuncu Pedro Rebocho, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Yarın ilk galibiyeti almak istediklerini ifade eden Pedro Rebocho, 'Braga takımı çok güçlü bir takım. Uzun uzun zamandır birlikte oynayan oyunculardan kurulu. Tecrübeli bir takım. Savunmadan hücuma kadar iyi oyunculardan, takım bütünlüğü olan bir takıma sahipler. Biz de güçlü bir takımız. Sakatlarımıza rağmen güçlü bir takımız. Yarın taraftarımıza ilk galibiyeti yaşatmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'SIKI ÇALIŞIYORUM'

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de asist yapan bir oyuncu olmasıyla ilgili gelen soruya Rebocho, 'Biraz özgüvenle alakalı bir şey. Çok fazla oynama şansım olmadı. Bu da bana bağlı. Sıkı çalışıyorum. Hocam da bana süre veriyor. Daha fazla oynadıkça, güvenim yerime geldikçe asistler de gelecektir' yanıtını verdi.

'İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'

Takımda başkan değişikliği yaşanmasıyla ilgili olarak konuşan Rebocho, 'İyi bir takıma sahibiz. Yeni yönetim de iyi olan takıma yeni bir güç getirmek için buradalar. Bize yardımcı olacaklardır. Önemli olan saha içinde bizim yaptıklarımız. İşin büyük kısmını bizim saha içinde yerine getirmemiz gerekiyor' dedi.

'NEREDE İHTİYAÇ OLURSA OYNAMAYA HAZIRIM'

Birçok mevkide görev alabileceğini dile getiren Pedro Rebocho, şöyle konuştu 'Takımın bana nerde ihtiyacı olursa oynamaya hazırım. Saha içinde akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Takımın nerede ihtiyacı olursa orada (Sağ bekte) oynarım. Fransa'da 2 kere oynadım. Portekiz'de de oynadım, milli takımda da birçok kez oynadım.?

Kaynak: DHA