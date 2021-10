Pedallar, 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma günü için çevrildi

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma günü nedeniyle bir araya gelen bisiklet sporcuları, hayvanlara saygı ve sevgi gösterilmesi ile farkındalık oluşturmak adına pedal çevirdi. Bisiklet sürücülerinin bu davranışı vatandaşlara tarafından da büyük takdir topladı.

Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü, 75 Bisiklet kulübü, Dicle Bisiklet Kulübü ve Patili Yaşam Derneği ve Diyarbakır Bisiklet Federasyonu temsilcileri ile beraber 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma gününde 15 Temmuz Şehitler Parkında buluştu. Farkındalığa ses getirmek amacıyla bisiklet süren sporcular Park 75 'te basın açıklaması yaparak hayvanlara sahip çıkılması yönünde çağrıda bulundu. Grup adına açıklamayı yapan Patili Yaşam Derneği Sosyal Medya Sorumlusu Zeynep Hazal Sancar Gül, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bir nebze de olsa sokak canları için farkındalığın arttığı bir gün. Biz Patili Yaşam Derneği olarak bir yılı aşkın süredir Diyarbakır ve çevresindeki canlarımıza yetmeye, yetişmeye çalışıyoruz. Dilsiz dostlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı bir hayatları olması için var gücümüzle çabalıyoruz. Önceliğimiz kısırlaştırmalarla sokaktaki canlarımızın nüfusunu mümkün olduğunca kontrole almak ve böylelikle muhtaç canlarımızın sayısını azaltıp mevcut nüfusa en etkili şekilde yeme, barınma ve korunma sağlamak. Derneğimiz bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda gönüllü hayvanseverler ve çok kısıtlı maddi imkanlarla ayakta durmaya çalışmaktadır. Gönül ister ki böylesine anlamlı ve önemli bir günde ardı arkası kesilmeyecek desteklerle gözümüzün iliştiği her cana elimizi uzatmamıza imkan sağlayacak bir yardım seferberliği başlasın, Diyarbakır ve çevresinde yardıma muhtaç bir tek can kalmasın. Patili Yaşam Derneği olarak ayakta kalabildiğimiz, destek alabildiğimiz süre boyunca bu uğurda gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan çalışmaya bizler varız. Peki sizler de can dostlarımıza, dilsiz yoldaşlarımıza destek olmaya var mısınız? Duyarlılıklarıyla bugün bizi yalnız bırakmayan Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübüne, Diyarbakır Bisiklet İl Temsilcisine, Dicle Üniversitesi Bisiklet Kulübüne ve 75 Bisiklet Kulübüne teşekkürü bir borç biliriz. Daha güzel günlerde buluşma dileğiyle" diye konuştu.

Tura katılan Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Yöneticisi Adem Ulusoy da dilsiz can dostlarına ve sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini, Hayvanları Koruma Kanununa göre de ayrıca herkesin sorumluluğunun bulunduğunu belirtti. - DİYARBAKIR