Pazarspor'un genç oyuncusu ülkesinin milli takımına çağrıldı
TFF 2. Lig takımlarından Pazarspor'un Azerbaycan asıllı forveti Mustafa Yıldırım ülkesinin Ümit Milli Takımı'na çağrıldı.
TFF 2. Lig takımlarından Pazarspor'un Azerbaycan asıllı forveti Mustafa Yıldırım ülkesinin Ümit Milli Takımı'na çağrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pazarspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Yıldırım, ülkesi Azerbaycan'ın Ümit Milli Takımı'na çağrıldı. Genç oyuncu ülkesinin Dünya Kuması Elemeleri grup maçları müsabakalarında 9 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Azerbaycan'da oynanacak İrlanda karşılaşmasının ilk 11'inde görev alması bekleniyor. - RİZE
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