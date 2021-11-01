"Party 21. Yüzyılda" resim sergisi bugün açılıyor

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Slovak kültüründe "Parta" olarak bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş olan düğün, şenlik ve kutlama başlıklarını günümüze taşıyan "Party 21. Yüzyılda" resim sergisi açılışını bugün yapıyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde Party 21. Yüzyılda resim sergisi bugün İzmit Sanat Galerisinde saat 14.00 itibariyle sanatseverlerle buluşuyor. Slovak Cumhuriyeti Kocaeli Fahri Konsolosu Onur Sumer'in desteği ile gerçekleşecek olan sergi; dijital sanat tekniklerini içerisinde barındıran, Slovakya'yı en renkli biçimde anlatan 40 eserden oluşuyor. Party 21. Yüzyılda resim sergisi 30 Kasım tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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