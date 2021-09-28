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SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci olduMesut MADAN/BURDUR, (DHA)- Burdurlu enduro motosiklet sporcusu Kamil Kılıçaslan (32) düzenli bir parkur çalışması olmadan hazırlandığı Konya Endurofest 2021'de 'hobi' kategorisinde birinci oldu.

BURDUR (DHA) - SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu

Mesut MADAN/BURDUR, ( Dha )- Burdurlu enduro motosiklet sporcusu Kamil Kılıçaslan (32) düzenli bir parkur çalışması olmadan hazırlandığı Konya Endurofest 2021'de 'hobi' kategorisinde birinci oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 25-26 Eylül tarihleri arasında özel hazırlanan pistte yarışan Burdurlu enduro motosiklet sporcusu Kamil Kılıçaslan, 77 sporcu arasında 200 tam puanla birincilik kürsüsüne çıktı. Etkinliğe, prestij, usta, genç, hobi ve veteran kategorilerinde yaklaşık 180 sporcu katıldı.

Burdur'da enduro motosikleti yapmak için düzenli bir parkurları olmadığını ve buldukları arazilerde çalıştıklarını söyleyen Kılıçaslan, "İlki 2019 yılında yapılan ve geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Konya Endurofest yarışlarına Burdur'u temsilen 5 sporcu katıldık. Konya'daki parkur Türkiye'nin en büyük parkuru. Hobi kategorisinde 200 tam puanla birinci oldum. Diğer arkadaşlarım da sıralamaya girdi. Burdur'da enduro sporunu yapmak için düzenli bir parkurumuz yok. Rastgele bulduğumuz arazilerde çalışıyoruz. Böyle olduğu halde birincilik elde ettim. Güzel bir parkurumuz olsa daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yetkililerden bize yer göstermelerini istiyoruz. Tahsis edecekleri araziyi biz kendi imkanlarımızla enduro pisti haline getireceğiz" dedi.

Kamil Kılıçaslan, 23- 24 Ekim'de Mersin'de Toroslar Enduro Yarışmaları'nda Burdur'u temsil edeceklerini de belirtti.

SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu

SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu

SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu

SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu
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Haber: SPOR Parkur olmadan hazırlanıp birinci oldu - Haberler
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