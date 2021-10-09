Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri