Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu - Haberler Spor
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Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu

2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.

2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya

 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, gümüş madalya aldı.
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