Spor Paralimpik Milli Şampiyon Sümeyye Boyacı, Dünya Serisi İçin ABD'ye Gitti

Spor Paralimpik milli şampiyon Sümeyye Boyacı, dünya serisi için ABD'ye gitti

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 4 - 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak İndianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli sporcu Boyacı, İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim dedi.

Organizasyon için Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin Indianapolis şehrine giden Sümeyye Boyacı, yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metrede sırt üstü, serbest ve kelebek, 100 ile 200 metrede ise serbest olmak üzere 5 stilde yüzecek Sümeyye, şunları söyledi

İnanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten çok çalıştık. Amerika'da ilk yarışım olacak. İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim. Bu yıl çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Bundan önce Dünya Serisi yarışlarında yüzeceğim. Bu yarışlar seviyemi bilmem için çok önemli.

Hedefinin Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yer almak olduğunu anlatan milli sporcu, Oraya giden yol dünya ve Avrupa şampiyonaları. Tabii Avrupa Şampiyonası'na giden yol da bu dünya serilerinde geçiyor. En önemli seri ABD'de olacak diye konuştu.

Sümeyye Boyacı'nın fizyoterapisti Sercan Yıllı ise çok azimli bir sporcuyla çalıştığını ifade ederek, Bu seneki ilk büyük şampiyonamız. ABD'deki yarışma çok önemli. Çok farklı ülkelerden katılım olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Sümeyye'den çok güzel başarılar bekliyoruz diye konuştu.

Sümeyye Boyacı'nın sponsorluğunu üstlenen şirketin yönetim kurulu başkanı ve iş insanı Cem Helvacı da, Biz bu topraklardan kazandık ve bu toprakların çocuklarına destek vermeliyiz. Sümeyye Boyacı'yla yolumuz 3 ay önce kesişti. İnşallah ABD'den madalyalarla dönecektir ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA