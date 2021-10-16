Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri... - Haberler Spor
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Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri...

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi.
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Haber: Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri... - Haberler Spor
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