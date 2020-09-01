SPOR ÖZEL Mecnun Otyakmaz Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak SPOR Mecnun Otyakmaz Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacakDaha iyi bilgilendirilselerdi bu tür sorunlar yaşanmazdıTaraftarlarla birlikte maçlarımızı oynamayı bekliyoruzYerli oyuncularımızı kaybettiğimiz için yabancı limitini 14 olarak dolduracağımızı düşünüyorumGiden oyuncular arkada bir...

SPOR Mecnun Otyakmaz Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak

Daha iyi bilgilendirilselerdi bu tür sorunlar yaşanmazdı

Taraftarlarla birlikte maçlarımızı oynamayı bekliyoruz

Yerli oyuncularımızı kaybettiğimiz için yabancı limitini 14 olarak dolduracağımızı düşünüyorum

Giden oyuncular arkada bir mağdur kulüp bıraktılar

Ercan Ata - İbrahim Kördemirci Ankara,(DHA)-

Mecnun Otyakmaz, Giden oyuncuların Sivas'la bir sıkıntıları yoktu. Kendi aralarındaki bir takım rekabetten kelimelerdi onlar. Birbirlerini adamlıkla, delikanlılıkla övdüler ama arkada bir mağdur kulüp bıraktılar dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. TFF ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini ancak sorunların ortadan kalktığını ifade eden Mecnun Otyakmaz, Pandemi süreci de etkili oldu. Federasyonumuzun gösterdiği bu mücadeleyede bizim de destek olmamız gerekiyordu ve biz de destek olduk şeklinde konuştu.

DAHA İYİ BİLGİLENDİRİLSELERDİ BU TÜR SORUNLAR YAŞANMAZDI

Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin yapmış olduğu itirazla ilgili konuşan Başkan Otyakmaz, Bence daha iyi bilgilendirilselerdi bu tür sorunlar yaşanmazdı. Bugün burada da bildirdiler daha önce de açıklaması yapılmıştı. Biraz süre daralmıştı sanıyorum ondan dolayı oldu. Bundan sonra bir sorun olmaz diye düşünüyorum diye konuştu.

TARAFTARLARLA BİRLİKTE MAÇLARIMIZI OYNAMAYI BEKLİYORUZ

Mecnun Otyakmaz, 'yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak' diyerek, şunları dile getirdi Çok zor bir süreç bizim için başlıyor. Avrupa kupalarına direkt olarak katılmaktan dolayı 6-8 maç, Türkiye Kupası'nı da üzerine koyduğunuz zaman yaklaşık 50 maçın üzerinde oynayacağız. Pandemi sürecinde bunları yapmak zorundayız. Birkaç transferle birlikte inşallah hazır durumda olacağız. Pandeminin de biraz hafif geçmesini ve taraftarlarla birlikte maçlarımızı oynamayı bekliyor ve ümit ediyoruz.

YERLİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN YABANCI LİMİTİNİ 14 OLARAK DOLDURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Yabancı sporculara yönelim ile ilgili de konuşan Otyakmaz, Ben elimdeki yerli futbolcularım malesef biraz da ayartılarak koparıldı. Sözleşme uzatamayınca mecburen biz de yabancı oyunculara yöneliyoruz. Genelde yabancı oyuncu sayımızı 10-11 de tutardık ama bu sene yerli oyuncularımızı kaybettiğimiz için yabancı limitini 14 olarak dolduracağımızı düşünüyorum şeklinde konuştu.

GİDEN OYUNCULAR ARKADA BİR MAĞDUR KULÜP BIRAKTILAR

Giden oyuncuların yapmış olduğu açıklamala hakkında konuşan Otyakmaz, Giden oyuncuların Sivas'la bir sıkıntıları yoktu. Kendi aralarındaki bir takım rekabetten kelimelerdi onlar. Birbirlerini adamlıkla, delikanlılıkla övdüler ama arkada bir mağdur kulüp bıraktılar. Bunu da söylemek lazım gözardı etmemek lazım diye konuştu.

Kaynak: DHA