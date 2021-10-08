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(Özel haber) Kemal Danabaş: "Euroleague şampiyonluğu için bu yola baş koyduk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
(Özel haber) Kemal Danabaş:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kadrosunun iyi olduğunu belirterek, "Takımımız, oyuncular ve hocamız, hepimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu için bu yola baş koyduk" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kadrosunun iyi olduğunu belirterek, "Takımımız, oyuncular ve hocamız, hepimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu için bu yola baş koyduk" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun kulübe ve camiaya hayırlı olmasını dileyen Danabaş, "Başkanımız Ali Koç önderliğinde, yönetim kurulu destekleriyle çok güzel kadro oluşturduk. Camiamızın uzun yıllardır beklediği, 3 kere final oynayıp ucundan tuttuğumuz kupayı kaçırdık. İnşallah bu sene o kupayı taraftarımıza hediye etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Umuyorum ki bunu başaracağız. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız. Takımımız, oyuncular ve hocamız, hepimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu için bu yola baş koyduk. İnşallah ikisi çifte kupayla camiaya hediye olur" dedi.

"Şampiyonluğu getirmek için her şeyi yapmaya niyetliyiz"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunun yeterli olduğunu söyleyen Kemal Danabaş, "Şanssızlık yaşadık ve bir transfer sağlık kontrolünden geçemedi. Kontrat o şartla devreye girecekti. Beklenmeyen sakatlık sonrası 1, 2 hamle oldu. Maçlar başladıktan sonra kadronun ne kadar değerli olduğunu göreceğiz. Beklenti kadronun iyi olduğu şekilde. Günler geçtikten sonra, maçlar oynandıkça daha net fikir sahibi olacağız. Bu camiaya şampiyonluğu getirmek için her şeyi yapmaya niyetliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: (Özel haber) Kemal Danabaş: 'Euroleague şampiyonluğu için bu yola baş koyduk' - Haberler Spor
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