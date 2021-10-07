Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alperi Onar, sarı-lacivertli ekiple kupalarda boy göstereceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Buraya gelirken en büyük hayalim Euroleague kupasıydı. Umarım o kupayı bu sezon hep beraber kaldıracağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın OGM Ormanspor'dan yeni transferi Alperi Onar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transferi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için heyecanlı olduğunu dile getiren Onar, "Fenerbahçe'ye katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel ve enerji dolu bir takım olduk. Diğer arkadaşların katılmasını bekliyoruz. Onlarla tamamlandığımızda güzel bir sezon olacak. Fenerbahçe'de her zaman hedef kupa her kulvarda. Benim içinde öyle. Bu takımın bir parçası olduğum ve kupalarda boy göstereceğim için mutlu ve heyecanlıyım. Buraya gelirken en büyük hayalim Euroleague kupasıydı. Umarım o kupayı bu sezon hep beraber kaldıracağız" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)