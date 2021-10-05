(ÖZEL) Ev parasına forma

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - TÜRK futbolunda büyük camialarıyla dikkati çeken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı, yoğun ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan yaklaşık 3 bin civarında ilanda, formaların fiyatı 1 milyon 200 bin liraya kadar yükseliyor.