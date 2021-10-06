Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de oynanacak hazırlık müsabakaları için bu ülkenin başkenti Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve acil bir operasyon geçiren Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de oynanacak hazırlık müsabakaları için bu ülkenin başkenti Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve acil bir operasyon geçiren Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Üsküp Acıbadem Hastanesinde gerçekleşen ziyarette Fenerbahçeli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün babası Nurkat Şanlıtürk ile 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, takım doktoru Hakan Gür ve Genç Milli Takım İdari Müdürü Yıldıray Çıkıt da yer aldı.

Başkan Özdemir, sağlık durumu iyi olan Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Yarın taburcu edilecek Fatih Yiğit Şanlıtürk, milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a dönecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Ziya Selçuk Deniz Akkaya Seda Sayan
Spor Fatih Terim Marcao Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özdemir, milli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Üsküp'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:27:09. #1.11#