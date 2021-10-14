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Oturarak voleybol erkek ve kadın milli takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Oturarak voleybol erkek ve kadın milli takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Antalya'da düzenlenecek Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımları hazırlıklarına devam ediyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımları hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona 17-23 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Toplam 17 farklı ülkeden, 16'sı erkek; 11'i kadın 27 milli takımın katılacağı turnuva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemlerle yapılacak.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Adem Çelik, "Antalya'ya 9 Ekim'de kampa geldik, hazırlıklarımızı yarın tamamlayacağız. Ekibimiz hazır, turnuvayı bekliyoruz. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmamız bizim için çok önemli. Ülkemizde başarılı olmak istiyoruz, milli takım sporcularını ülkemizde Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden 25 kulüpten seçtik. 16 Ekim'de resmi açılış yapılacak, 17 Ekim'de ise maçlarımız başlıyor." açıklamasında bulundu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

"Selma Eğilmez, Duygu Akçakaya, Ahsen Dishe, Seda Nur Altay, Bengisu Yıldırım, Göksu Kendier, Serap Müge Yıldız, Özge Toklu, Elif Acar, Sena Karaoğlu, Betül Tural, Pantuş İlke Naz Hoş."

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

"Mehmet Yılmaz, Onur Yıldırım, Samet Yılmaz, Ahmet Tezcan, Ali Ünsal, Yunus Özbahyan, Gökhan Gök, Tarkan Atik, Oytun Çalkap, İbrahim İdan, Yahya Çolak, Muhammed Öz, Metin Karaca."

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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