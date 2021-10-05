Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final hedefliyor - Haberler Spor
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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final hedefliyor

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final hedefliyor

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Adem Çelik, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali hedeflediklerini belirtti.

ANTALYA (AA) - Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Adem Çelik, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali hedeflediklerini belirtti.

Başantrenör Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın 16-23 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacağını, bu hafta organizasyon için kampa girdiklerini söyledi.

Çelik, şampiyonaya 16 ülkeden erkek takımlarının, 11 ülkeden de kadın takımının katılacağını belirterek, "Ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda geçen sene kaçırdığımız çeyrek finali hedefliyoruz. Rakibimiz Polonya'yı İtalya'daki maçta yendik. Çeyrek final için tekrar Polonya'nın karşımıza çıkma ihtimali yüksek, onu yenersek çeyrek final şansımız var." dedi.

Geçen sene Avrupa'da 9. olduklarını hatırlatan Çelik, "Bu sene ilk 8'e girebilirsek bizim için büyük bir başarı. Çünkü olimpiyatlara gitmiş 5 takım şampiyonada mücadele edecek. Beş yıldır biz bu branşı yapıyoruz, diğer ülkeler 35-40 yıldır bu branşı yapıyor. 1950'lerden sonra başlamış bazı kulüpler, ülkeler ama biz 2015'ten beri liglerimizi yapıyoruz. O yüzden bizim için orada çeyrek final iyi bir başarı olacak." diye konuştu.

Ocak ayından beri kamplarının devam ettiğini şampiyonaya hazır olduklarını dile getiren Çelik, "Son kampımızı eylül ayının sonunda yapıp oradan da İtalya'daki Milletler Ligi'ne gittik. Şampiyonadaki muhtemel 5 rakibimizden 4'ü ile İtalya'da maç yaptık. Onlara karşı eksiklerimizi gördük, ona göre artık son kampımızda da rakiplerimize iyi çalışıp Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8 veya ilk 4'ü zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nın da ilk defa yer alacağı şampiyonaya 27 takım katılacak.

Şampiyonada erkeklerde 16 takım kendi arasında dört grupta eşleşti:

A Grubu; Türkiye, Almanya, Sırbistan, Fransa

B Grubu: Ukrayna, Letonya, Hollanda, İtalya

C Grubu: Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan

D Grubu: Rusya, Hırvatistan, Slovenya, Çekya

Kadınlarda ise 11 takım şöyle eşleşti:

A Grubu: Türkiye, Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, Polonya

B Grubu: Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan, Hollanda

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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