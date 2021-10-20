Otomobil sporcuları Ayhancan Güven Almanya'da, Cem Bölükbaşı ise Barselona'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinde sezonun son iki yarışı için hafta sonu Almanya'da, Cem Bölükbaşı ise Euroformula Open Serisi 8. ve son ayak yarışları için Barselona'da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun 7. ayak yarışlarını da kazanarak 324 yarışta kariyerindeki 100. birinciliğe ulaşan Ayhancan, 23-24 Ekim tarihlerinde Almanya Hockenheimring Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Ayhancan Güven, 12 ülkeden 31 sporcunun yer alacağı Almanya yarışında halen devam eden şampiyonluk şansı için direksiyon başına geçecek. Bu yarış öncesinde rakibi Larry ten Voorde'nin 24 puan ardında şampiyonada ikinci sırada yer alan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezonu podyumda tamamlamayı hedefliyor.

Yarışlar, 30 dakika+1 turluk şeklinde cumartesi ve pazar günü saat 16.10'da başlayacak.

Cem Bölükbaşı Barselona'da Katalunya Pisti'ne çıkıyor

Türkiye'yi Avrupa pistlerinde başarıyla temsil eden milli sporcu Cem Bölükbaşı ise 23-24 Ekim tarihlerinde Euroformula Open serisi 8. ve son ayak yarışları için İspanya'nın Barselona Katalunya Pisti'ne çıkıyor.

Sezon finalinde, 23 Ekim Cumartesi günü TSİ 12.20'de sıralama turları ve saat 17.30'da ilk yarış koşulurken, 24 Ekim Pazar günü saat 12.35'te ikinci ve saat 16.45'te ise üçüncü yarışlar gerçekleştirilecek.