SPOR Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı Umar'ı kadroda düşünmüyoruz

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezona Boluspor galibiyeti ile başladı. Osmalıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek 'Kadro planlamasında Umar olmayacak. O oyuncunun transferi söz konusu, biz kadroyu kurarken onu düşünerek değil, onsuz devam etmeyi düşünüyorduk. Önemli bir oyuncu daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Umar bu sezon kadromuzda düşündüğümüz bir oyuncu değil' dedi.

Sezonun ikinci maçında ligin yeni ekiplerinden Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Osmanlıspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı, sezon başı planlamasında genç, dinamik hedefi olan oyuncu grubu oluşturduklarını belirterek, Zor bir rakiple bu hafta mücadelemiz oldu. Lige böyle bir galibiyetle başlamak hem bizim için hem oyuncular için önemliydi. Lige galibiyetle başlamak bizi mutlu etti. Keçiören geçen sene şampiyon olarak bir üst lige çıktı. Onlar takımı bozmadan 2 takviye ile başladılar. Rakibin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımıza bugün itibarıyla başladık. Umarım hafta sonu da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI YİRMİ İKİ BUÇUK

Genç ve dinamik bir takım olduklarını vurgulayan Dalcı, Bizim yaş ortalamamız şu anda 22,5. Mevcut kadromuzla devam ediyoruz, transfer dönemi olduğu sürece transfer bitmez. Belki 2-3 tane takviye yapabiliriz. Ama şu anda mevcut kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Yarışmacı bir takım olmayı düşünüyoruz. Osmanlıspor ismi bu ligde varsa her zaman hedefi vardır. Bu senede mutlaka hedefimiz bir üst lige çıkmak ifadelerini kullandı.

STOPER TRANSFERİ YAPACAĞIZ

Teknik direktör Mustafa Dalcı, transfer sezonu bitmeden kadroya 1-2 takviye yapacaklarını belirterek, Stoper mevkiine transfer düşünüyoruz, çalışmalarımız var. Ama Atakan da sadece stoper ve ön libero bölgesinde değil, birkaç bölge oynayabiliyor. Bizim lig içerisinde jokerimiz gibi olacak, önemli bir oyuncu. Gençlerimiz bizim proje oyuncularımız. Altyapımızdan 2001'li 4 oyuncu kadromuza kattık. Forma şansı veriyoruz. Biz onları oynatırken Türk futboluna kazandırmak adına yardımcı oluyoruz diye konuştu.

MEHMET YİĞİT OSMANLISPOR HER ZAMAN HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM

Osmanlıspor'un tecrübeli stoperi Mehmet Yiğit, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, Yeni bir takım değiliz, ben geçen sene bu takıma geldiğimde çoğu arkadaşımız vardı. Genç bir takımız ama genç olmamız başarıya gitmeyeceğimiz anlamını taşımıyor. Genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz sadece birkaç eksiğimiz var. Onu da yönetimimiz halletmek için çalışıyor. İnşallah onların da aramıza katılmasıyla daha iyi bir takım olacağız dedi.

KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA KAZANAN BİZ OLURUZ

Lig'de oynayacakları Keçiörengücü maçına hazırlıklarını sürdürürken, Mehmet Yiğit kazanan tarafın kendileri olacaklarına inançlarının tam olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü

Ben bu ligde 7-8 senedir oynayan bir oyuncuyum. Bu ligde hedef koymak çok anlamlı değil, herkes birbirine denk bir takım yapıyor. Ama tabii Osmanlıspor'un her zaman hedefi var yukarıya oynamak, bunu daha önce de başardı. Bu sene de hedef şampiyonluk ama dediğim gibi hedef koymanın bir mantığı yok. Maç maç bakıyoruz. Keçiörengücü de yeni çıktı bu lige, çok iyi bir maç olacak. Bir derbi maçı ne olursa olsun biz kazanmak için sahaya çıkacağız, bunun için hazırlanıyoruz. Umarım kazanan taraf biz oluruz.

Öte yandan Osmanlıspor'da maskot kedi Maviş, antrenmanlarda takımı yalnız bırakmıyor. Saha içerisinde koşan ve oyunlar oynayan Maviş, takımın gözbebeği durumunda.

