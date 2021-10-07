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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Spor
Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

OSMANİYE (AA) Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KORKUT, MUŞ (AA) - OSMANİYE (AA) Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, protokol ve sporcular, mehteran eşliğinde Korkut Ata Üniversitesi kampüsü girişinden, sentetik futbol sahasına yürüdü.

Burada sporcular karate, ayak tenisi, boks, eskrim, hokey, masa tenisi branşlarında gösteri maçı yaptı.

Spor müsabakaları izleyen Yılmaz, sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Kentte 7'den 70'e her kesimin spor yapmasını önemsediklerini ifade eden Loğoğlu, "Spor kulüplerinin sayısının artmasını istiyoruz. Bu anlamda sporu tabana yaymayı ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Etkinliğimize katılan Valimiz Erdinç Yılmaz ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Ümit Kahrıman - Spor Haberleri
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