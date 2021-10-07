Osmaniye'de Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" kutlama etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanı onlarca sporsever ve öğrenci sentetik sahada bir araya gelerek saha da kurulan spor parkurlarında doyasıya eğlendi.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi önünden başlayan yürüyüşe katılan onlarca sporsever ve öğrenci merkez sentetik sahaya kadar bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Sentetik sahada kurulan çeşitli alanlarda ki spor parkurlarında öğrenciler doyasıya eğlenirken etkinlerin hafta sonuna kadar sürmesi hedeflendi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Tüm Türkiye'de Amatör Spor Haftası 3-7 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Yaklaşık 5 gündür birçok branşta etkinlikleriz devam ediyordu. Bugün de mehter takımı eşliğinde üniversite önünden başlayan yürüyüşle birlikte sentetik sahaya kadar yürüdük. Etkinliklerimiz hafta sonunda kadar devam edecektir" diye konuştu. - OSMANİYE