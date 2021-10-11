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Osmangazi Belediyespor'un 2. Lig sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Osmangazi Belediyespor'un 2. Lig sevinci

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakaları'nda aldığı başarılı sonuçlar ile 2. Lige yükseldi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakaları'nda aldığı başarılı sonuçlar ile 2. Lige yükseldi. Tamamı alt yapıdan yetişen sporculardan oluşan Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, turnuvanın en genç takımı olarak ortaya koyduğu performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

2020-2021 Sezonu Ertelenmiş Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakaları, 6-10 Ekim tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Turnuvada D Grubu'nda yer alan Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, Dikili Belediye Spor Kulübü, Lüleburgaz Sokulu Mehmet Paşa Spor Kulübü, Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü ve Eskişehir Hentbol Spor Kulübü ile karşılaştı. Tamamı alt yapıdan yetişen sporculardan kurulu olan Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, 16 yaş ortalaması ile turnuvanın en genç takımı olarak müthiş bir performans ortaya koydu. Kendilerinden çok daha tecrübeli rakipleri ile başa baş mücadele eden Osmangazili hentbolcular, aldıkları 1 galibiyet bir beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 2. Lige yükselmeye hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı'nın genç sporcularını ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Hentbol takımının tamamının alt yapıdan yetişen oyunculardan kurulduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, genç sporcuların turnuvada yaşlarından büyük performans ortaya koyduğunu ifade etti. Genç sporculara başarılarının devamını dileyen Başkan Dündar, Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı'nın çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. - BURSA

Osmangazi Belediyespor'un 2. Lig sevinci

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