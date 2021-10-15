Bilecik'te amatör spor kulüpleriyle istişare toplantısı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonu amatör spor kulüpler istişare toplantısına yapıldı.

Osmaneli Belediyesi İçmeler Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kulüplere, kardeşlik ve centilmenlik içinde başarılı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Sporun ve sporcuların pandemi döneminde etkilenen grup olduğunu anımsatan Kızılkaya, "Özellikle amatör sporcularımız, pandemiden etkilendiler. Geçen sezon müsabakalar yapılamadı. Bu sezon centilmence güzel bir sezon geçeceğine inanıyorum. Gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlerimizi, spor sahalarına çekerek, zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sağlam karakterli, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen nesiller yetiştireceğiz. Sporun ve müsabakaların, kardeşliğimizin ve birliğimizin pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de pandemi sürecinde sportif faaliyetlere ara verildiğini ifade ederek, "Kulüp ve takım sayılarının artmasını arzu ediyoruz. Çünkü, çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir hedefleri olması lazım. Alt yapılardan daha üst liglere ve milli takıma kadar yükselmelerini istiyoruz. Belediyeler olarak, spora ve sporcuya önem veriyoruz. Gençleri kazanmamızın yolu spordan ve spor tesislerinden geçiyor. Gençlerimizin birçok yetenekleri var." dedi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun da 2021-2022 sezonunun başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Kulüp yöneticilerinin dilek ve temennilerini dile getirdiği toplantı sonrası Vali Kızılkaya, Prof. Dr. Yunus Söylet Şifali İçmeler Tesisi'nde incelemede bulundu. Kızılkaya, Sakarya Nehri kenarındaki Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda oturan, gençlerle sohbet etti.

Toplantıda, Kaymakam Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve spor kulüplerinin temsilcileri yer aldı.