02.10.2019 21:03

SPOR Osman Özköylü Güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum

Murat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ben güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Alacağımız bir galibiyet bizi moral ve motivasyon olarak, şevk olarak çok yukarılara çıkaracak dedi.

Boluspor, cumartesi günü oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenmanı yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Özköylü, Beklentimizin uzağında hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak beklentimizin uzağında bir takımla karşılaştık. Ama isteklerimizi yapabilecek çok önemli potansiyele sahip oyuncularla çalışıyoruz. Her geçen gün gelişen bir takımız. Üzerine koymaya devam eden bir takımız. En azından oyuncularımız çok istekli ve çok aç. Bulundukları yer itibarıyla çok üzülüyorlar. Ben güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Alacağımız bir galibiyet bizi moral ve motivasyon olarak, şevk olarak çok yukarılara çıkaracak? diye konuştu.

Kaynak: DHA