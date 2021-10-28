Ortaokullar arası futbol turnuvası başlıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutmak amaçları ile düzenlediği spor turnuvalarını geleneksel hale getirerek sürdürüyor.

Bu turnuvaların ilki, Süleymanpaşa'nın Yıldızları Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Halı Saha Futbol Turnuvası olacak. 1-5 Kasım tarihler arasında yapılacak olan futbol turnuvasına Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler takımlarını kurarak katılabilecekler. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Süleymanpaşa'nın Yıldızları Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Halı Saha Futbol Turnuvası, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek. 1 Kasım Pazartesi günü yapılacak açılış töreni ile başlayacak olan ve büyük heyecana sahne olması beklenen turnuvanın santra vuruşunu Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yapacak.

Turnuva 5 gün sürecek ve 5 Kasım Cuma günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Turnuvada dereceye girecek olan takımlara, kupa ve madalyanın yanı sıra ödül olarak akıllı saat verilecek.

Süleymanpaşa'nın Yıldızları Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Halı Saha Futbol Turnuvası, Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonu ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştiriliyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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