Ordu'da bir Kübalı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da bir Kübalı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ordu'da bir Kübalı

2013-2020 yılları arasında Katar, İtalya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin takımlarında forma giyen Kübalı Hiroshi Centelles Rosales, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın formasını terletiyor.

AKKUŞ, ORDU (İHA) - 2013-2020 yılları arasında Katar, İtalya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin takımlarında forma giyen Kübalı Hiroshi Centelles Rosales, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın formasını terletiyor.

1990 doğumlu, 1.96 boya sahip olan ve daha önce Küba Voleybol Milli Takım formasını da giyen Hiroshi Centelles Rosales, Akkuş Belediyespor'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. "Burada büyük hedefler için varım" diye konuşan Kübalı smaçör, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Kısa bir uyum süreci geçtikten sonra alıştım. Daha önceki tecrübelerime göre bir sürü ülkede oynadım, buradaki insanlar daha düzgün ve sıcak insanlar. Burada büyük hedefler için varım. Bu sezon çok sert bir lig olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Umarım hakkımızda en iyisi olur" dedi.

Türkiye'nin adını her zaman duyduğunu ama Akkuş'u duymadığını ifade eden Rosales, "Şu an için hedeflerim arasında Voleybol oynamaya devam etmek var. Her gün elimden gelenin en iyisini yaparak işimi de en üst seviyede yapmak için uğraşıyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da bir Kübalı

Ordu'da bir Kübalı

Ordu'da bir Kübalı

Ordu'da bir Kübalı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

 Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Seren Serengil Mustafa Keser Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Kim Min-jae Burak Yılmaz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da bir Kübalı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:51:46. #1.13#