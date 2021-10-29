OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muğla Valiliğinin destekleriyle Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen yarışa, 10 ülkeden 62 sporcu katıldı.

"City Mountainbike" formatıyla gerçekleştirilen organizasyonda, engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlik sorumlusu Oğuzhan Soylu, gazetecilere, organizasyonun son 10 yıldır Avrupa'nın 25 marka şehrinde düzenlendiğini söyledi.

Dağlık alanlarda gerçekleştirilen bu sporu, insanların gözü önünde daha eğlenceli halde yapmaya çalıştıklarını belirten Soylu, "Asıl amacımız bu dalda 2022 yılında ülkemizi dünya takvimine sokmak. Yarış, 2022 yılında yapılacak büyük organizasyonun provası niteliğinde. Yabancı yarışmacılarımız böyle bir iklimde burada olmanın mutluluğunu yaşıyor." diye konuştu

Yarışa Almanya'dan katılan Nils Obed Riecker, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve bu dönem Almanya'da havaların çok soğuk olduğunu dile getirerek, "Burada hava çok güzel. Bu havada bisiklet sürmek harika bir duygu. Yollar çok güzel. Burada çok eğlendim. Daha sonra kesinlikle tekrar Türkiye'ye geleceğim." ifadelerini kullandı.

Fethiye etabında erkeklerde İsveçli Anton Olstam, kadınlarda ise Hollandalı Didi de Vries birinci oldu.

Yarışın ikinci etabı 31 Ekim'de Marmaris'te, son etabı ise 2 Kasım'da Bodrum'da yapılacak.