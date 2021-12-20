BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Önder Karaveli : Maçın değil ama oyunun galibi olduk

'Penaltıyı değerlendirecek TFF'dir'

' Beşiktaş başkanı ve yönetimi nerede ol derse ben orada olacağım'

'Kazanan takımın bozulmaması klişesi bana göre değil'

' Beşiktaş'ın kültüründe vazgeçmek yoktur'

'Bu ülkenin gençlerine güvenmekten vazgeçmeyeceğim'

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, güzel bir futbol akşamı olduğunu ifade ederek, 'Bugün buraya gelirken Kayseri maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzereydi. İstediğimiz birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hızlı geçişlerine karşı alan savunması gerçekleştirdik. Belirlediğimiz alanlara uygun davrandılar. Bir gol yedik. Golden sonra oyun başlangıcı iyiydi, oyunu devam ettirdik. Gol bizi biraz daha canlandırdı. Devre bitene kadar böyle olacağını düşünürken gol yedik. Beraberce yediğimiz bir gol bence. Bütün oyuncuları ilgilendirir. Devrede bir değişiklik yaptık geçen hafta da Oğuzhan-Güven değişikliklerinin katkısı olmuştu. Biraz daha öne gitmemiz gerekiyordu. Oğuzhan oyuna girince topa sahip olmamız daha iyi oldu. Devre arasındaki konuşmamda bir gol daha olmazsa 2-2, 3-2'ye gidebileceğimizi söylemiştim. Harika bir Josef desteği ile gol oldu. Genel olarak bugün maçın galibi değil ama oyunun galibi olduk. Kenarlarda oluşan boşlukları değerlendirebileceğimizi düşünmüştük ve golle sonuçlanması bizim için güzel oldu' dedi.

'PENALTIYI DEĞERLENDİRECEK TFF'DİR'

Penaltıyı görmediğini dile getiren Önder Karaveli, kararla ilgili kendisinin bir şey söylemesinin doğru olmadığını ve TFF'nin değerlendireceğini söyledi. Karaveli, Pjanic ile ilgili olarak, 'Pjanic, Josef'e katkı sağladı. Bunu harika yapıyor ve daha da iyi yapacaktır. Josef bu konuda O'na çok yardımcı oldu ve işini çok kolaylaştırdı' diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ BAŞKANI VE YÖNETİMİ NEREDE OL DERSE BEN ORADA OLACAĞIM'

Taraftarın kendisine sahip çıkmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Önder Karaveli, 'Ben bu sahip çıkışın 2 haftadır alınan sonuçla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş geçmişinden beri öz kaynağı ile var olan bir kulüptür. Ben de öz kaynaktan gelen biri olarak bu sahip çıkışının önemli bir bölümünün bu olduğunu düşünüyorum, minnettarım. Başkana da teşekkür ediyorum bana inanmaları güvenmelerinden dolayı, onur duydum. Hiç saklamayacağım çok heyecanlıydım şu an da heyecanlıyım. Bir önceki maça çıkarken de bugünkü maça çıkarken de çok heyecanlıydım. Bu heyecanımı kaybedersem antrenörlük yapmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmaya aşkla yapmaya genç oyuncuların hayatına okunmaya talibim. Ülke futbolunu daha güzel hale getirmeye sonuna kadar talibim. Beşiktaş başkanı ve yönetimi nerede ol derse ben orada olacağım. Aynı şekilde işimi yapmaya devam edeceğim. Yeni gelen teknik direktör olursa ve yardımım olduğunu düşünürlerse ben sonuna kadar bunu yaparım' şeklinde konuştu.

'KAZANAN TAKIMIN BOZULMAMASI KLİŞESİ BANA GÖRE DEĞİL'

Önder Karaveli, Güven Yalçın ile ilgili yöneltilen bir soruya şöyle cevap verdi: 'Oyuna yüksek katkıları oldu skora da oldu. Her oyuna katkı yapan oyuna başlamak zorunda değil. Kazanan takımın bozulmaması klişesi de bana göre değil. Başka oyunculara ve oyuna ihtiyaç duyduk, merkezde Josef ve Necip'le başlamak istedik. Serdar'ı korumak bile istedik. Çok problemli bir Fenerbahçe maçı onu geriye götürür diye düşündüm. Beşiktaş'ın geleceğidir bu çocuklar. Bugün Güven ile Oğuzhan o pozisyondaydı."

'BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜRÜNDE VAZGEÇMEK YOKTUR'

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımda yaşanan değişikliğin sorulması üzerine Karaveli, 'Çok da fazla bir şey yapmadık, konuştuk. Benim katkım en azdır. En fazla oyuncularındır. Çok büyük bir ekibiz. Öz kaynaktan gelen bir teknik sorumluyum ve yalnız değilim. U19 takımındaki bütün arkadaşlarım yanımda. İyi bir enerji olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kültüründe vazgeçmek yoktur. Kırılmaya biz denk geldik' ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKENİN GENÇLERİNE GÜVENMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Fenerbahçe karşısında 2 kere geriden geldiklerini ifade eden Önder Karaveli, 'Berabere bitirdik maçı, büyük seyirci topluluğu önünde 2 kere geriden gelip kaybetmeden ayrılmak güzel. Benim gibi bu ülkede altyapılarda o kadar emekçi antrenör var ki. Ben kendi adıma bu ülkenin gençlerine güvenmekten vazgeçmeyeceğim. Spor kamuoyu da kendilerine güvenmekten, inanmaktan ve şans vermekten vazgeçmesin' dedi.