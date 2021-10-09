Ömer NBA'deki hazırlık maçında "double double" yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği ön sezon karşılaşmasında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının San Antonio Spurs'ü yendiği ön sezon karşılaşmasında 14 sayı, 11 ribauntla oynadı.
NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. Heat, deplasmanda oynadığı Spurs mücadelesini 109-105 kazandı.
Heat'te Max Strus 28, Tyler Herro 26 sayı kaydetti. 14 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Ömer Faruk Yurtseven ayrıca 4 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.
Spurs cephesindeyse Keldon Johnson 23, Bryn Forbes 16 sayı attı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-109
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-115
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 121-85
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-114
San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-109
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 112-114 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 121-114