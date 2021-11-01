Ömer Erdoğan, Hatayspor'daki başarılı performansın sırlarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 2 sezondur üstün bir performansa imza atan Atakaş Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, ekip ve takım olarak yakaladıkları başarının sırlarını açıkladı. Geçen sene de bu sezon da hücum futboluna önem verdiklerini belirten ama savunma anlamında bazı sıkıntılar yaşadıktan sonra bu sene savunma hattını komple yeniden oluşturan Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan "Daha süratli iki bek ve iki yerli stoper tercih ettik. Ben oyuncularıma, 'Formayı buraya asacağım, siz gidip o formaları kendiniz alacaksınız.' dedim. Bu konuda adaletli olmak istiyorum. Oyuncularımız da bu şekilde devam ettiği sürece savunmayı bozmayı düşünmüyorum" dedi. Beşiktaş karşısında önde baskı kurmayı planladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyleyen Erdoğan'ın, Asist Analiz Youtube kanalında yayınlanan 'Regista' adlı programda Kaan Kavuşan ve Orhan Uluca'ya verdiği yanıtlar şöyle:

-Geçen seneye göre strateji değişikliğine gittiniz mi? Bu sezon biraz daha savunma güvenliğini ön planda tutuyor gibisiniz.

"Geçen sene de hücum futboluna önem veriyorduk ama savunma anlamında bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sene biz, savunma hattını komple yeniden oluşturduk. Daha süratli iki bek ve iki yerli stoper tercih ettik. Fatih'i Karagümrük'ten tanıyorduk, Burak'ı yedek olarak düşünüyorduk fakat performansı bizim için sürpriz oldu. Ben oyuncularıma, 'Formayı buraya asacağım, siz gidip o formaları kendiniz alacaksınız.' dedim. Bu konuda adaletli olmak istiyorum. Oyuncularımız da bu şekilde devam ettiği sürece savunmayı bozmayı düşünmüyorum."

-Ligin en az gol yiyen takımı Hatayspor. Takımın komple değişmesinin olumsuz etki yapacağı konusundaki ezber bu şekilde yıkıldı mı?

-Önde baskıyı Beşiktaş'a karşı bilinçli olarak mı uyguladınız?

-Büyük takımlarla adınız sürekli olarak anılıyor. Hamburg'dan da teklif aldınız ve reddettiniz. 3 büyüklerden teklif gelirse ne düşünürsünüz?

-Maça dönecek olursak; kaleciniz Munir'in, her uzun topu Diouf'la buluşturması her ikisinin de başarısı. Bu uzun toplar, 3. bölgeye geçmenizi kolaylaştırıyor mu?

"Dünya futbolunda da Türkiye'de geriden stoperlerle oyun kurma isteği var. Sürekli geriden pas yapılarak oyuncu 3. bölgeye taşıma isteği var ama bu şekilde top çoğu zaman ileriye taşınamıyor. Biz de zaman zaman geriden oyun kurmaya önem veriyoruz ama rakibin önde baskılı oynadığını görürsek direkt topu 3. bölgeye taşımak istiyoruz. Burada da ikinci topları kazanmaya ve bu şekilde çok çabuk hücum etmeye çalışıyoruz. Hem Munir'in ayaklarının iyi olması, hem de Diouf'un topların bizde kalmasını sağlayacak özelliklere sahip olması; bunun bizim oyun planımızda yer almasını sağlıyor."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet