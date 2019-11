Spor ömer bayram galatasaray her zaman avrupa'da oynamaya layıktır

25.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:30

Ömer Bayram Galatasaray her zaman Avrupa'da oynamaya layıktır

Hocam bana şans verdi, elimden geldiğince kullandım

Savaşçı ruhum ile her bölgede oynamaya hazırım

Sahada basmadık yer bırakmayacağız

Serhan TÜRK - Ömer Bayram, Herkes idmanlarda elinden geleni yapıyor. Herkes yarınki maçın önemini biliyor. 'Tamam mı, devam mı' maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa'da oynamaya layıktır. Her şey bizim elimizde dedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında yarın Club Brugge ile oynayacağı müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına sarı kırmızılı takımdan Ömer Bayram katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının karşısına çıkan Ömer Bayram, geçen sene sarsıntılı bir dönem geçirdiğini dile getirerek, Geçen sene tabii her oyuncu gibi büyük takıma transferde sarsıntılı bir dönem geçirdim. Kendime güvendim, pes etmedim. Sezon başı kampında 'Ömer Bayram ayrılır mı' diye bir algı vardı. Ben bunu düşünmedim, işime konsantre oldum. Hocam bana şans verdi, elimden geldiğince kullandım. Savaşçı ruhumu hep korudum. Takım için her şeyimi verdim. Galatasaray'da nerede oynarsan oyna her zaman savaşmak zorundasın. Ben bunu her zaman yapacağım. Önümüzde neler olur, hep beraber göreceğiz açıklamasını yaptı.

SAVAŞÇI RUHUM İLE HER BÖLGEDE OYNAMAYA HAZIRIM

Hollanda'da kariyerine kanat oyuncusu olarak başladığını kaydeden Bayram, Sol açık, sağ açık olarak oynamıştım. Kayseri'ye sol açık olarak transfer oldum. Daha sonra sol bekte iyi maçlar çıkarınca orada oynamaya başladım. A Milli Takım'a da sol bek olarak gittim. Fatih Hoca bana orta sahada şans verdi. Orta sahada kariyerime başlasaydım, kariyerim farklı olur muydu bilemem. Yetenekli oyuncu her yerde oynamalı. Orta saha olur, stoper olur hiç fark etmez. Ben savaşçı ruhum ile her bölgede oynamaya hazırım diye konuştu.

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ

Sarı kırmızılı takımda eksikler olmasına ilişkin gelen soruya yanıt veren Ömer Bayram, şu ifadeleri kullandı Eksiklerimiz var. Galatasaray'ın bütün oyuncuları değerli. Herkes idmanlarda elinden geleni yapıyor. Herkes yarınki maçın önemini biliyor. 'Tamam mı, devam mı' maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa'da oynamaya layıktır. Her şey bizim elimizde. 'Galatasaray gol atamadı' diye yazılıyor, çiziliyor ama biz kendimize güveniyoruz. İlk dakikalardan taraftar desteğini arkamıza alıp sahada basmadık yer bırakmayacağız.

