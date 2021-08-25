SPOR Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldiEnver ALAS / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.
Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'ten saat 21.50'de kalkan uçak, 23.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen 10 numara, kendisini bekleyen özel araca binerek alandan ayrıldı.
Morutan, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı