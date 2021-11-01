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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 yendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12'nci haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25'inci dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı.

Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3'üncü sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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