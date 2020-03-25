SPOR Olcay Şahan Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi...
Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.
25.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:14
Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;
- Duralım
Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal.
- Duralım
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Kaynak: DHA