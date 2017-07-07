Spor Okullarındaki Çocuklara Kitap Dağıtıldı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Yürütülen bu örnek projede çocuklarımızın sporla vücutları kuvvetleniyor, kitap ile beyinleri güçleniyor, gönüllerini zenginleşiyor." dedi.



Uslu, Kumluca Spor Okullarına devam eden çocuklara kitap dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, spor okulunda kitap dağıtılmasının önemli olduğunu ifade etti.



Çocukların Kumluca spor okulunda spor eğitimi alırken, okuma alışkanlıklarını da geliştirdiğini belirten Uslu, şu bilgileri aktardı:



"Yürütülen bu örnek projede çocuklarımızın sporla vücutları kuvvetleniyor, kitap ile beyinleri güçleniyor, gönülleri zenginleşiyor. İnsan vücudu, aklı ve gönlü ile bir bütündür. İnsanın 3 temel kısmına da dokunan bu proje ve çalışma için Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya'yı kutluyorum, teşekkür ediyorum."



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'da Kumluca'da farklı branşlarda 4 spor okulu açtıklarını ve 450 çocuğa spor eğitimi verdiklerini anlattı.



Başkan Çetinkaya spor okulunda kitap dağıtarak çocuklarda spor ve kitabın birbirini tamamladığı fikrini yerleştirmeyi amaçladıklarını anlattı.



Velilerin de katıldığı program sonunda çocuklara kitapları dağıtıldı ve milletvekili Uslu, yeşil sahada kısa bir süre top oynadı.