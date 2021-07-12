Spor Okullarına rekor katılım
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Spor Okullarına rekor katılım

Spor Okullarına rekor katılım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında açılan kurslara Temmuz ayında yapılan kayıtlar rekor kırdı.

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında açılan kurslara Temmuz ayında yapılan kayıtlar rekor kırdı. 12 kayıt merkezi 40 branş 110 antrenörle toplam 17 bin gence ulaşan spor okulları, Ağustos ayında bu sayıyı 40 bine ulaştırmayı hedefliyor.

GSB Spor Okulları kapsamında Kayseri İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Levent Kaya nezaretinde Talas ve Danişmentgazi Spor Salonunda yapılan kurslarda çocuklar salonları dolduruyor. Hentbolda Talas ve Danişmentgazi Spor Salonlarında haftada toplam 5 gün sporculara antrenman yaptırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Kayseri'de GSB Spor Okullarına olan rekor katılım bizleri sevindiriyor. Ancak bu sayıyı artırmak için gece gündüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 17.000 olan kayıtlarımızı ağustos ayında 40.000'e çıkararak, sporun tabana yayılmasını amaçlıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Spor Okullarına rekor katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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