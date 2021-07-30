Spor okulları yüz güldürüyor
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Spor okulları yüz güldürüyor

Spor okulları yüz güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocuklar ile gençlerin spora yönlendirilmeleri için 24 branşta açılan spor okulları kurslarına 6 bini aşkın çocuk ve genç katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocuklar ile gençlerin spora yönlendirilmeleri için 24 branşta açılan spor okulları kurslarına 6 bini aşkın çocuk ve genç katıldı.

Çocuklar ve gençlerin hem sosyal, hem de sportif açıdan kendilerini geliştirmeleri amacıyla Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi işbirliğiyle açılan spor okullarında faaliyetler devam ediyor. 24 branşta verilen kurslara 6 bini aşkın öğrenci kayıt yaptırdı. Gençleri ve çocukların spora teşvik edilmesini önemine değinen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlerimizin çocuklarımızın spor yapmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların spor kültürü ile yoğrularak kötü alışkanlıklardan ve sokaklardan kurtulmalarını sağlıyoruz. Bu sene katılım da çok yüksek oldu. Her sene daha önce elde ettiğimiz sayıdan fazlasını yapacağız. Başta Valimiz Cevdet Atay olmak üzere, Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü'ye, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Spor okulları yüz güldürüyor
Spor okulları yüz güldürüyor
Spor okulları yüz güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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