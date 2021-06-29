Spor okulları çocukları bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları; basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında eğitim vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'da hayata geçirilen sportif tesisleşme ile doğru orantılı olarak her yıl binlerce çocuğumuza spor eğitimi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları; basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında eğitim vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tüm sportif faaliyetlere ara verildiğini duyurmuştu. Gelinen süreçte kademeli normalleşmenin 3. Etabı göz önüne alınarak spor okulları faaliyetleri yeniden başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, okçuluk ve yüzme branşlarında kurslarını açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde açılan spor okullarına katılan çocuklarımız, alanında uzman eğiticiler ile sportif becerilerini geliştirerek, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

Kaynak: Bültenler