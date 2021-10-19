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Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, seçime tek aday girecek

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu, seçime tek aday girecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, genel kurulda tek aday olarak yer alacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, genel kurulda tek aday olarak yer alacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı seçimleri aday başvuru süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Seçim Komisyonunca yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda, Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, seçime tek aday olarak girmeye hak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanması durumunda 26 Ekim Salı günü Ankara'da yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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