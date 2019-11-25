Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
SPOR Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşmasıİSTANBUL DHAMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
SPOR Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
İSTANBUL DHA
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;
Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.
Haber Videosu: Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması