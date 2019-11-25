Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
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Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

SPOR Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşmasıİSTANBUL DHAMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

25.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:43
Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

SPOR 'tan maçı öncesi motivasyon konuşması

İSTANBUL DHA

Medipol Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor okan buruk'tan galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
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