SPOR Okan Buruk Önemli başarılara imza atmaya devam etmek istiyoruz
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SPOR Okan Buruk Önemli başarılara imza atmaya devam etmek istiyoruz

SPOR Okan Buruk Önemli başarılara imza atmaya devam etmek istiyoruzTaraftarımızın önünde kupayı kaldırmak bambaşkaydıAvrupa Ligi bizim için çok önemliEn büyük amacımız Avrupa LigiKaan ÜLKER - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli başarılara imza atmaya devam etmek...

27.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:29

SPOR Okan Buruk Önemli başarılara imza atmaya devam etmek istiyoruz

Taraftarımızın önünde kupayı kaldırmak bambaşkaydı

Avrupa Ligi bizim için çok önemli

En büyük amacımız Avrupa Ligi

Kaan ÜLKER - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli başarılara imza atmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlediği şampiyonluk kutlamasının ardından turuncu lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kupayı tutmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getiren Buruk, Geçen hafta şampiyonluğu yaşadık ama kupayı kaldırmak bambaşkaydı. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Çok mutlu olduk. Taraftarlarımızın önünde kupa kaldırmak çok güzeldi. Önemli bir başarıya imza attık, devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi var, yine şampiyonluk istiyoruz ligde. Avrupa Ligi var bu sezon daha. Hedeflerimiz hala devam ediyor diye konuştu.

AVRUPA LİGİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam ettiklerini hatırlatan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı Avrupa Ligi önemli bizim için. Son 8'e kalmak önemli. Orada da devam etmek istiyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir takımız. Süper Lig'i kazandık, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takımız. Bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor. İnşallah önce son 8'e kalacağız ve orada da mücadelemizi vereceğiz.

EN BÜYÜK AMACIMIZ AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'ne odaklandıklarını söyleyen Okan Buruk, Şu anda en büyük amaç Avrupa Ligi. Önümde kısa vadede bir hedef var. Oraya odaklandık. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, Süper Kupa oynayacağız. Başakşehir'in tekrar şampiyonluk yolunda ilerlemesi çok önemli. Umarım biz de Türkiye'den Avrupa'ya giden teknik adamlardan oluruz ve bunu başlatırız diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Okan Buruk Önemli başarılara imza atmaya devam etmek istiyoruz

Kaynak: DHA

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