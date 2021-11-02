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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Nika Syktyvkar'ı ağırlayacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Nika Syktyvkar'ı ağırlayacak

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar'ı konuk edecek.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar'ı konuk edecek.

Karşılaşma başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak 6 puanla lider durumda. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar ise son sırada yer alıyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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