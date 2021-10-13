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OGM Ormanspor Basketbol Takımı, sezonu Rusya'da açıyor

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
OGM Ormanspor Basketbol Takımı, sezonu Rusya'da açıyor

OGM Ormanspor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunun ilk maçına yarın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda Rusya'da Nika Syktyvkar karşısında çıkacak.

OGM Ormanspor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunun ilk maçına yarın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda Rusya'da Nika Syktyvkar karşısında çıkacak.

Syktyvkar kentindeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen OGM Ormanspor, grupta Rusya temsilcisi dışında Macaristan'dan Ludovika-FCSM Csata ve DVTK ekipleriyle karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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