OGM Ormanspor Basketbol Takımı, sezonu Rusya'da açıyor

OGM Ormanspor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunun ilk maçına yarın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda Rusya'da Nika Syktyvkar karşısında çıkacak.

Syktyvkar kentindeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen OGM Ormanspor, grupta Rusya temsilcisi dışında Macaristan'dan Ludovika-FCSM Csata ve DVTK ekipleriyle karşılaşacak.