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Nwakaeme, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'yi de eklemek istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nwakaeme, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'yi de eklemek istiyor

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için sabırsızlanıyor.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için sabırsızlanıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavililer, karşılaşmayı kazanarak Kanarya'nın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe ise lider olarak geleceği Trabzon'dan lider olarak ayrılmanın hesaplarını yaparken, teknik adamların saha kenarından verecekleri taktik savaşının yanı sıra kaliteli ayakların ortaya koyacağı performans ise müsabakada etkili olacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu karşılaşmada en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme olacak. 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, en iyi sezon başlangıcına Avcı ile birlikte bu sezon imza atarken, son 4 maçtır ise gol yollarındaki sessizliğini koruyor. Ligin ilk 4 haftasında 4 gol atan, en son golünü ise Galatasaray'a karşı bulan Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada sessizliğini bozmanın peşinde.

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Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise golle tanışamadı. Fenerbahçe'yi taraftarı önünde ağırlayacak olan Karadeniz ekibinde Nijeryalı oyuncu da hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.

(Gökmen Şahin-İHA)

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