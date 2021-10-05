Nuri Şahin, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, ilk antrenmanına çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Nuri Şahin, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi kulüp başkanı Aziz Çetin ve yöneticilerle sahada bir araya gelen Nuri Şahin, takıma yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Aziz Çetin ve Nuri Şahin'in konuşmalarının ardından 3 günlük izinleri sona eren futbolcular yaklaşık 1 saat süren antrenman yaptı. Antrenman düz koşuyla başlarken, 5'e 2 top kapma çalışması ve çabukluk çalışmalarıyla sona erdi.