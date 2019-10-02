02.10.2019 23:21

SPOR Nuno Espirito Santo Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak

Coady Yarın heyecan verici bir ambiyans olacak

Ali DANAŞ - Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, yarın Beşiktaş ile oynayacakları maçın çok geçeceğini ifade ederek, Beşiktaş maçı zor hatta çok zor olacak bizim için. Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi olan çok fazla oyuncusu var ve bizim için çok zor bir karşılaşma olacaktır. Bunun bilincindeyiz dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Nuno Espirito Santo ve oyuncusu Conor Coady, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

YARIN BİZİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Beşiktaş maçı ile birlikte yeni bir başlangıç yapmayı umduklarını söyleyen Santo, İstanbul'da antrenman yapmamamızın sebebi jetlagdan etkilenmemekti. Bu verilmiş bir karardı. Sabah 6'da uçağımız vardı. Şu anda İngiltere'de saat 8 ve akşam yemeği için ideal bir saat. Beşiktaş çok iyi bir takım. Sahaya odaklanmak zorundayız. Bunlar da tecrübe edilmeli. Bu ambiyansı yaşamak çok güzel. Futbolda bu tür baskılarla baş edilmeyi öğrenmesi gerekir futbolcuların. Bir karar verdik ve bu kararın sonucuna katlanmak zorundayız. Yarın öğle yemeğimizi yedikten sonra maçı düşünmeye başlayacağız ve verdiğimiz kararın arkasındayız. Her maç yeni bir başlangıçtır. Bizim için de yeni bir başlangıç olacağını umuyoruz. Her takım için aynı şeyler geçerli diyebilirim. Şu anda bütün oyuncularım iyi durumda ve hepsi forma giyebilir diye konuştu.

COADY YARIN HEYECAN VERİCİ BİR AMBİYANS OLACAK

Yarın heyecan verici bir ambiyansta sahaya çıkacaklarını belirten takım kaptanı Conor Coady ise Burada olmak heyecan verici. Beşiktaş'ın İngiltere Ligi'nde oynamış oyuncuları var. Onları tanıyoruz ve çok zor bir karşılaşmaya çıkacağımızı biliyoruz. Bugün uçakta gelirken ufak bir gecikme oldu ama bu durum bizi etkileyecek bir gecikme değil. Heyecan verici bir ambiyans olacaktır. Böyle bir ambiyansta sahaya çıkmak isterim şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA