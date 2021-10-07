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Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Norveç, A Milli Futbol Takımı ile yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Kadıköy Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Norveç, A Milli Futbol Takımı ile yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Kadıköy Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, A Milli Futbol Takımı yarın Norveç'i Kadıköy'de ağırlayacak. Dev mücadele öncesi Norveç Milli Takımı hazırlıklarını maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Stale Solbakken yönetimde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından topla koşu, top kapma çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise oyuncular Türkiye maçının taktiğini çalıştı.

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak mücadele yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Norveç, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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