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Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Haberler | Spor
Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) -

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Başkent Oslo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen konuk takım, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve bir oyuncusu, bugün saat 18.45'te Şükrü Saracoğlu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacaklar. Norveç Milli Takımı, saat 19.15'te de karşılaşma öncesi son idmanını yapacak.

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor Haberleri
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