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Norveç maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Norveç maçından notlar

Kuntz'un ilk maçıHollanda maçı ilk 11'inde 6 değişiklikMillilerde 3 eksikCaner Erkin 3 maçlık aranın ardından kadrodaBerat Özdemir ilk maçında 11'deAlmanya'dan 5, Norveç'ten 16 yabancı basın mensubuOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu...

Kuntz'un ilk maçı

Hollanda maçı ilk 11'inde 6 değişiklik

Millilerde 3 eksik

Caner Erkin 3 maçlık aranın ardından kadroda

Berat Özdemir ilk maçında 11'de

Almanya'dan 5, Norveç'ten 16 yabancı basın mensubu

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Norveç'i konuk etti. Saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych görev yaptı. Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlendi.

KUNTZ'UN İLK MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk kez resmi bir maçta takımın başında görev aldı. Deplasmanda Hollanda'ya 6-1'lik skorla kaybedilen karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve yerine Stefan Kuntz göreve getirilmişti. Alman teknik adam, Norveç karşılaşmasıyla birlikte takımının başında ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yaptı.

HOLLANDA MAÇI 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hollanda'ya 6-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak Norveç karşısında takımı sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; savunmada Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik, Serdar Aziz ve Caner Erkin'i sahaya sürdü. Orta alandaki ikiliyi de değiştiren Kuntz, Okay Yokuşlu ve kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir ve Ozan Tufan'ı 11'de görevlendirdi. Kadrodaki son değişiklik ise Kenan Karaman'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması oldu.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral ve Caner Erkin'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Ozan Tufan ve Berat Özdemir'i görevlendiren Kuntz, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Kuntz'un gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Mili takımda Norveç maçı öncesinde 3 eksik isim bulunuyor. Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezaları nedeniyle Norveç karşılaşmasında görev yapamadı.

CANER ERKİN 3 MAÇ SONRA KADRODA

Türkiye'nin Norveç'i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi. Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.

BERAT ÖZDEMİR İLK MİLLİ MAÇINDA 11'DE

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun'u ilk kez aday kadroya dahil etmişti. Tecrübeli teknik adam, Norveç karşısında Berat Özdemir'i 11'de sahaya sürdü. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk kez milli forma ile görev yaptı. Ayrıca aday kadroda ilk kez yer alan Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

ALMANYA'DAN 5, NORVEÇ'TEN 16 BASIN MENSUBU MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye'nin Norveç'i konuk ettiği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Mücadeleyi, Norveç'ten 16 gazeteci takip etmek için akredite oldu. Ayrıca 5 Alman basın mensubu da mücadeleyi tribünden takip etti.


Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
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 Kuntz'tan sürpriz hamle! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti

Kuntz'tan sürpriz hamle! Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
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