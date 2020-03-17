SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir
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Nihat Özdemir, Türkiye, Avrupa, Güncel

SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir

SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektirTFF olarak EURO 2020'nin ertelenme kararına destek verdikFinallerin ne zaman oynanacağına dair senaryolar mevcutTürkiye koronavirüsün en az etkilendiği ülke diyebilirizServet Yardımcı Format değişmeyecekFatih Terim'e yanıtHerkesten...

17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:55
SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir

SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir

TFF olarak EURO 2020'nin ertelenme kararına destek verdik

Finallerin ne zaman oynanacağına dair senaryolar mevcut

Türkiye koronavirüsün en az etkilendiği ülke diyebiliriz

Servet Yardımcı Format değişmeyecek

Fatih Terim'e yanıt

Herkesten tam destek var

Ali DANAŞ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye futbol liglerinin seyircisiz olarak devam etmesi yönünde alınan kararın devam ettiğini dile getirdi ve ligleri ertelemenin şu anda gündemde olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde UEFA ile telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA ile yaptıkları telekonferansta başkan Ceferin'in kendilerine bir sunum yaptığını belirten Nihat Özdemir, '55 ülkenin temsilcileri, ağırlıkla başkanları toplantıda yer aldılar. Ceferin, UEFA 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takvimi konusunda bir sunum yaptı. Bu sunumun ana maddesi EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yolunda gitseydi şampiyona, 12 Haziran'da Roma'da başlayacaktı. Ancak bu yaşanan virüs olaylarının etkisiyle 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılma kararı alındı. TFF olarak bu karara destek verdiğimizi ilettik. Bu arada UEFA üyesi ülkelerin bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Bizim gibi bütün Avrupa'nın maçları vardı. Maçların haziran ayında oynanması kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi konusunda da bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bunlar da farklı senaryoları bizlere sundular. Bu senaryoların en önemli bölümü ise bütün yerel liglerin, haziran sonuna kadar bitirilmesi için maksimum gayret gösterilmesini ve her şey normal gittiği takdirde her iki finalin de haziran sonu itibarıyla tamamlanması arzulanmaktadır. Bugün UEFA ile yapılan toplantının ana hatları ve alınan kararlar bu şekildedir. Bu UEFA tarafından bütün kamuoyuna açıklanmıştır.

NİSAN AYININ SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNAMAYA DEVAM EDİLECEK

Liglerin ertelenmesiyle ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Nihat Özdemir, Şu anda alınan kararda bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz olarak devam edecektir. Bir defa hepimizin bildiği gibi dünyada ve Türkiyemizde çok hareketli zamanlar geçirmekteyiz. Her dakika durum değişiyor. Biz teşekkür ederiz ki, başımızda çok aklı başında olan bir Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz var. Türkiye'yi en az etkileyici şekilde kararlar almaktadırlar. Onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Aldığımız her karar, yalnız sahadaki futbolcularımızı, liglerimizi değil, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için en önce gelen Türkiye'dir. Bu yolda biz beraber çalışma programıyla yolumuza devam etmekteyiz ifadelerini kullandı.

FİNALLERİN NE ZAMAN OYNANACAĞINA DAİR SENARYOLAR MEVCUT

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerinin tarihleriyle ilgili çıkan haberlere ilişkin gelen soruya Özdemir, Şampiyonlar Ligi'nin finalinin ne zaman oynanacağını, Avrupa Ligi'nin finalinin ne zaman olacağının senaryoları var. Ama bunların hepsi durumlara göre karar verilecek senaryolardır. Tüm Avrupa'daki liglerin başlaması, seyahat ortamının oluşması önceliklidir. Bunların ışığında çalışma grubu takvimi belirleyecektir. Daha büyük olaylara gitmezse koronavirüs olayı, haziran ayı sonuna kadar liglerin ve Avrupa kupalarının tamamlanması beklenmektedir. Şu anda hepsi taslak halinde, biz bunları bilmekteyiz. Resmi bir karar olmadığı için herhangi bir açıklamada bulunmuyoruz yanıtını verdi.

TÜRKİYE KORONAVİRÜSİN EN AZ ETKİLEDİĞİ ÜLKE DİYEBİLİRİZ

Avrupa'daki tüm liglerin ertelenmesinin ardından sadece Türkiye ve Ukrayna'da liglerin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun çalışması ve bizim devamlı olarak irtibatta olmamız, sorunuzun cevabında var. Verilmiş karar gereğince, liglerimizi devam edilmektedir. Ukrayna oynamaya devam etmektedir, o da karar alabilir. Netice olarak biz Türkiye'yiz. Bir ekibimiz var, çok aklı başında kararlar alıyorlar. Tüm ülkeleri düşündüğümüzde koronavirüsün en az etkilendiği ülke Türkiye diyebiliriz. Sokağa çıkma yasağı gibi bir gelişme yoktur, bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bunlar yalan haberlerdir. Herkesin içi rahat olsun. Her şeyin planlaması yapılmıştır, şu anda herhangi bir değişiklik yoktur. Liglerimiz, açıkladığımız program gereğince devam etmektedir diye konuştu.

SERVET YARDIMCI FORMAT DEĞİŞMEYECEK

TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nın formatında herhangi bir değişiklik olmayacağını kaydederek, Bu konu konferasta görüşüldü. Ceferin, formatta herhangi bir değişikliğine gidilmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. 12 şehirde oynanacak şekilde planlanıyor. Şehir sayısı belki azabilir ama format aynı kalacak. Gelişmelere göre gözden geçirilecek. 2021'de turnuva düzenlenmiş olacak. Bu çalışma grubunun oluşmasıyla ilgili detayı biz henüz bilmiyoruz ama muhtemelen 2 kişi UEFA'dan, 2 kişi Avrupa Ligler Birliği'nden, 2 kişi Avrupa Kulüpler Birliği'nden, 2 kişi de federasyonlardan oluşacak şekilde bir çalışma grubu oluşacak. Büyük ölçekli bir grup olmayacak. Bunu da yarın size bildiririz. Türkiye için öyle bir talebimiz olmadı dedi.

FATİH TERİM'E YANIT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş müsabakasının ardından düzenlediği basın toplantısına kendisine gönderme yapmasına değinen Yardımcı, şu ifadeleri kullandı Fatih hocanın, -kendisi açık konuşmamakla birlikte- kastettiği başkan vekili benim. Kimi kastettiğini bilen iyi biliyor. Kendisi de müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde yönetim kurulu üyesi olarak bizim toplantılarımızı konferans yönetimiyle mi, buluşarak mı yaparız, buna biz karar verelim. Şahsım olarak hem tecrübem, hem de aklım var. Biz 2 hafta önce Amsterdam'da bir toplantı yaptık. Bu olağanüstü bir durum. Bugün UEFA hem Avrupa Kulüpler Birliği ile, hem Avrupa Ligler Birliği ile hem federasyonlar ile konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Ayrıca biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Hızlı hareket etmenin yolu buydu. Bunları bilecek kadar hem tecrübem, hem de aklım var. Nasıl çalıştığımı bilen de çok iyi biliyor.

Ertelemelerin maddi etkisiyle ilgili gelen soruya da Yardımcı, Yönetim kurulu olarak aldığımız karar, 31 Mart tarihi, 31 Nisan olarak geçici olarak ertelendi. Orada bir esneklik olacaktır. Gelişmelere göre bakıp karar verilecektir yanıtını verdi.

HERKESTEN TAM DESTEK VAR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in FIFA ve CONMEBOL yetkilileriyle görüştüğünün altını çizen Yardımcı, Sayın Ceferin bugünkü toplantıda düşüncelerini iletti. EURO 2020'nin önümüzdeki yıla sarkmasıyla ilgili kendisi FIFA ve CONMEBOL ile konuştu. Haziran ayında Copa America da olacaktı, onlar da ertelediler. Herkesten tam destek var. UEFA'nın alacağı kararlarla ilgili, tüm gelişmelerde tüm futbol paydaşları birlikte hareket etmektedir. Futbolun gücünün ne kadar önemli olduğunu Aleksander Ceferin bizlere de iletmiş durumda diyerek sözlerini noktaladı.

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SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir

Kaynak: DHA

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SPOR Nihat Özdemir Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecektir

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