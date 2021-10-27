Neve David Ramla: 62-86
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Anton Makhlin, Zdenko Tmasovic, Anton KruglovBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü, Meltem 3, Sevgi 4, Derin 5, Williams 17, Sventroaite 12, Helin 6, Slocum 15NEVE DAVİD RAMLA: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon...
KAYSERİ (DHA) - SALON: Kadir HasHAKEMLER: Anton Makhlin, Zdenko Tmasovic, Anton KruglovBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü, Meltem 3, Sevgi 4, Derin 5, Williams 17, Sventroaite 12, Helin 6, Slocum 15NEVE DAVİD RAMLA: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 351'İNCİ PERİYOT: 15-25İLK YARI: 33-513'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İsrail takımı Neve David Ramla'ya 86-62'lik skorla mağlup oldu.Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı ile Neve David Ramla takımından Emma Cannon oldu. Ev sahibi takım Kayseri Basketbol'un en skorer ismi ise 17 sayıyla Williams oldu.- Kayseri